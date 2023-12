PIB: Municípios de MS somam R$ 69,3 bi no ranking regional

[Texto: Suzi Jarde, Jornal O Estado de MS]

Campo Grande ocupa 35ª posição entre 100 maiores registros, apesar dos reflexos da pandemia

No ranking regional, entre os 30 municípios do Centro-Oeste com maiores PIBs (Produto Interno Bruto), cinco são de Mato Grosso do Sul. Segundo revelou a pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), de 2021. Nesta lista, Campo Grande ficou em 3º lugar, com R$ 34,7 bilhões, atrás de Brasília/DF (PIB de R$ 286,9 bilhões) e Goiânia/GO (PIB de R$ 59,8 bilhões).

Três Lagoas apareceu em 9º lugar, com PIB de R$ 13,0 bi e Dourados ficou em 10º lugar, com PIB de R$ 12,6 bi. O município de Ponta Porã ocupa a 25ª posição, com PIB de R$ 5,0 bilhões. Maracaju aparece em 30º lugar, com

R$ 4,0 bilhões. Na somatória, os municípios de MS acumulam R$ 69,3 bilhões.

A Capital sul-mato-grossense, Campo Grande, ocupa o 35º lugar na lista dos 100 municípios com maiores PIBs no Brasil, com um PIB a preços correntes de cerca de R$ 34,7 bilhões, o que representa uma participação de 0,39% no PIB nacional. No entanto, o município caiu quatro posições em relação aos dados de 2020, cujo valor era de R$ 30,1 bilhões e a participação era de 0,40% no PIB nacional.

Para essa queda de posição, a pandemia da covid- 19 foi o fator principal. Segundo justificou o secretário da Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), Adelaido Vila. O secretário acredita que no relatório dos próximos anos (2022/2023) os números já apontam uma melhora no cenário, porém só deve ser divulgado em 2024.

Primeira coisa que é importante ressaltar é que nós estamos falando de 2021. Nesse ano, tivemos muitas ondas ainda da covid-19. Isso fez com que a nossa indústria desacelerasse e o nosso serviço também desacelerasse. Por várias vezes, nós tivemos que romper o ciclo produtivo por conta da covid. Isso foi algo que acabou impactando muito no PIB de Campo Grande. Em contrapartida, nós tivemos o dobro do crescimento do agronegócio, na cidade. Já em 2022 e 2023, quando tivermos os dados já divulgados e mais atualizados, nós vamos ver um grande crescimento de Campo Grande”, ressalta.

No segmento Administração, Defesa, Educação, Saúde Pública e Seguridade Social, Campo Grande se mantém na 14ª posição nacional desde 2016. Em 2021, a movimentação neste setor atingiu R$ 6,699 bilhões.

“Este aumento, no PIB de Campo Grande, já era esperado, por conta do início da retomada de diversas atividades econômicas naquele ano, que se mostraram acertadas, tendo em vista que o principal objetivo, naquele momento, era a preservação da vida do campo-grandense. É esperado uma continuidade no ciclo de crescimento para os anos de 2022 e 2023”, diz Adelaido Vila.

Dourados na disputa do PIB

Dourados entra no ranking em relação ao valor adicionado bruto dos Serviços, ocupando a 100ª posição, com cerca de R$ 6,1 bilhões e Campo Grande, ocupando o 29º lugar, com cerca de R$ 17,5 bilhões, figuraram na lista entre os 100 maiores municípios.

O levantamento revela ainda que o Estado registrou, para 2021, PIB a preços correntes de R$ 142,2 bilhões. O valor é 16% maior que o registrado em 2020 (R$ 122,2 bilhões). Se desconsiderada a participação dos impostos (R$ 16,2 bilhões), o valor adicionado bruto foi de R$ 125,9 bilhões (2021), tendo sido R$ 109 bilhões, em 2020.

Selvíria, maior PIB per capita

Entre os 100 municípios brasileiros com maiores PIBs per capita, dois são de Mato Grosso do Sul. O município de Selvíria-MS ocupa o 26º lugar da lista, com PIB per capita de R$ 262.888 e população estimada, em 2021, de 6.555 habitantes. O município registrou uma queda de 35% no PIB a preços correntes e perdeu 24 posições em relação a 2020, época em que era o segundo da lista.

Outro município de MS que aparece no ranking é Paraíso das Águas, posicionado no 65º lugar (era o 40º, em 2020), com PIB per capita de R$ 185.063,32 e população estimada de 5.751 habitantes, em 2021.

Agropecuária

A participação da agropecuária no PIB de Mato Grosso do Sul cresceu de 2020 (R$ 26,05 bilhões) para 2021 (R$ 32,13 bilhões), representando um aumento de 23,4%. Considerando a participação no valor adicionado bruto a preços correntes, houve um salto de 23,7% para 25,5%. Com isso, a agropecuária manteve a 2ª maior participação, ficando atrás apenas do setor de serviços (R$ 47,44 bilhões). No ranking entre as UFs, MS ficou na oitava posição

nesse quesito, sendo a primeira posição ocupada pelo MT (R$ 79,88 bilhões) e a segunda posição pelo RS (R$ 74,96 bilhões).

Entre os municípios de MS, ganham destaque Ponta Porã, com R$ 1,70 bilhão de valor adicionado bruto da agropecuária, passando Maracaju (R$ 1,61 bilhão) no ranking sul-mato-grossense. Estes dois municípios ganharam destaque no ranking nacional em 2021, pois ocuparam a 22ª e 23ª posição, respectivamente. O município de Três Lagoas, que em 2020 apresentava o oitavo maior valor neste quesito, passa a ser o 4º, no ranking sul-mato-grossense, ultrapassando Rio Brilhante (R$ 1,25 bilhão) e Ribas do Rio Pardo (R$ 1,24 bilhão).

Indústria

Dois municípios de Mato Grosso do Sul estão no ranking dos 100 municípios com maiores valores adicionados bruto da Indústria: Três Lagoas ocupa o 53º lugar, com valor adicionado bruto de cerca de R$ 6,62 bilhões. E Campo Grande ficou no 96º lugar, com valor adicionado bruto de cerca de R$ 4,35 bilhões. O município de Maricá- -RJ passou a ocupar o primeiro lugar no ranking, com valor adicionado na Indústria de R$ 65,6 bilhões.

Em 2021, os 16 municípios de maior valor adicionado bruto da Indústria concentravam 25% do valor nacional, revelando um nível de concentração maior que o verificado na Agropecuária.

