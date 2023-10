Fiscalização detecta irregularidades em 23% dos brinquedos pesquisados na Capital

A AEMS (Agência Estadual de Metrologia) órgão delegado do Inmetro, vinculado a Semadesc, realizou fiscalização de brinquedos em Campo Grande e constatou irregularidades em pelo menos 23% dos produtos verificados. A pesquisa foi feita entre os dias 02 e 06 deste mês em 11 estabelecimentos comerciais tanto no centro quanto nos bairros.

Foram fiscalizados 3924 brinquedos com reprovação de 23%. A informação foi repassada pela diretora técnica da Agência, Luciana Boni, que afirmou que entre as infrações estavam a falta do Selo de Avaliação da Conformidade (Selo do Inmetro) e brinquedo (ioiô) com proibição de comercialização.

Durante entrevista na manhã de hoje (10) na Rádio CBN Campo Grande, Luciana deu dicas importantes para os pais que estão em busca dos presentes e ressaltou a importãncia de verificar as normas dos brinquedos antes de fechar a compra. “Observe a existência do selo do Inmetro e a faixa etária recomendada”, ressaltou a diretora.

Ele lembrou que a fiscalização é tradicional nesta época do ano ocorreu de forma simultânea em todo o Brasil. Outras produtos também foram averiguados como carrinhos para criança, cadeiras de alimentação, bicicletas infantis, e não foram detectadas quaisquer irregularidades.

