Aderindo ao movimento nacional, indígenas realizam ato em frente à Praça do Rádio na Capital

O Movimento Indígena de Mato Grosso do Sul se mobilizou hoje (23) às 15h em Campo Grande aderindo o movimento nacional “Luta Pela Vida” que ocorreu em todas as capitais do país. O grupo se reuniu na Praça do Rádio Clube e marchou até a frente da coordenação regional da Funai (Fundação Nacional do Índio).

A indígena Val Eloy, membro do Conselho Terena e Liderança Indígena contou que entre as pautas, estavam o fim do Marco Temporal e o desligamento imediato do presidente da Funai, Marcelo Augusto Xavier da Silva.

Val ainda explica que eles também estavam demonstrando apoio aos servidores da Funai, que estão em greve pedindo justiça pela morte do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.

A manifestação ocorreu pacificamente com servidores da funai e cerca de 30 terenas, do território de Aquidauana, Buritti e contexto urbano.

“Gostaríamos de ter a oportunidade de conversar com a coordenadora, mas ela se negou a nos receber”, disse Val, após ser questionada sobre a expectativa do ato.

Com informações do Repórter Willian Leite.

