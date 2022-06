Prêmio Cidadão Nota 10 é inspiração para Campo Grande desde 2008 e se aproxima da 14ª edição

A 14º Edição do Prêmio Cidadão Nota 10 está próximo de acontecer. A homenagem que teve início em 2008 segue até hoje e tem previsão para acontecer em agosto de 2022 pelas mãos da Diretora da Rádio Web 106,3 FM Cidade Morena, Marinalva Pereira.

O reconhecimento especial teve o início de forma tímida e ao passar do tempo já foi realizado na Câmara Municipal de Campo Grande, Moradas dos Bais, Hotel Bahamas e nos últimos anos no Jornal O Estado de MS, com total apoio do empresário Jaime Valler.

Esse ano, algumas empresas também serão homenageadas com a premiação que faz referência aos 123 anos de Campo Grande. De acordo com a idealizadora do prêmio, são 23 homenagens todo ano.

“Gosto de fazer isso e me sinto gratificada por homenagear as pessoas que fazem o bem”, diz Marinalva, explicando que quem escolhe os premiados são os formadores de opinião da cidades, a partir de indicações.

“Eu converso com as pessoas, jornalistas e faço enquetes perguntando: Quem se destaca na nossa cidade que merece receber um premio Cidadão Nota 10? A partir de então, vou selecionando as pessoas”, explica a comunicadora e advogada.

“São pessoas que trabalham e se esforçam independente da classe social. Já homenageei mais de mil pessoas e, durante essa trajetória, participei de muita história boa e emocionantes de realizações pessoais”, completa.

Advogados, médicos, professores, presidentes dos Bairros. Em destaque para o Superintendente da Polícia Federal Mansour Elias Karmouche, o jornalista Tatá Marques, o Juiz Albino Coimbra e a Prefeita Adriane Lopes.

Algumas figuras novamente foram indicadas nessa nova edição. Entre eles o empresário, dono do BDM Digital e pesquisador da Dakila Pesquisa, Urandir Fernandes de Oliveira. Ele também é dono de 16 empresas pelo Brasil e agora realiza negócios em Dubai.

Além dele, a delegada na época Roseli Aparecida Molina e a atual presidente da FCDL (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul) Inês Santiago. Também na lista de prestigiados, está o Diretor da Cassems, Drº Ricardo Ayache.

“Esse evento já faz parte do calendário de eventos de Campo Grande. São pessoas que fazer a diferença. promete ser diferente sempre homenageando pessoas com valores.” completa Marinalva Pereira, premiada em 2020 como uma das 40 mulheres mais influentes do Estado.

Edição anterior

Este 2021, foram indicados médicos, delegado da Receita Federal, diretor-presidente do Detran, além de vereadores, advogados, prefeito, vice-prefeita, governador, comunidades, e associações onde três mulheres foram indicadas.