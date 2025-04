Termina hoje o prazo de inscrição para os concursos do IFMS com 78 vagas e salários de até R$ 6,1 mil

Termina nesta quinta-feira (10) o prazo para se inscrever nos dois concursos públicos abertos pelo IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). Ao todo, estão sendo ofertadas 78 vagas, sendo 17 para o cargo de professor e 61 para técnico-administrativo em Educação. Os interessados devem se apressar, já que as inscrições se encerram ainda hoje.

As vagas para professores contemplam 13 áreas distintas, entre elas: Design Gráfico, Biologia, Ciências Agrárias/Zootecnia, Edificações, Educação Física, Elétrica/Automação, Filosofia, Física, História, Informática/Desenvolvimento Web, Português/Inglês, Português e Química. A remuneração inicial para o cargo é de R$ 6.180,86, com carga horária semanal de 40 horas.

Já os cargos técnicos são distribuídos em diferentes níveis e especialidades, com salários que variam de R$ 2.483,52 a R$ 4.967,04, também para jornada de 40 horas semanais, com exceção do cargo de médico, cuja carga horária será de 20 horas por semana.

A taxa de inscrição varia conforme o cargo pretendido:

– Professor: R$ 150

– Técnico-administrativo: entre R$ 80 e R$ 110, de acordo com o nível da função escolhida

As provas objetivas serão realizadas no dia 25 de maio em dez cidades sul-mato-grossenses: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os editais completos e o link para inscrição estão disponíveis no site da banca organizadora do certame (clique aqui). Os candidatos devem realizar o pagamento da taxa até a data prevista para que a inscrição seja confirmada.

