Ações para o Abril Laranja contra maus tratos de animais começam nesta segunda-feira

Neste mês é destinado ações de conscientizações mais intensificadas contra o maus tratos de animais. O Abril laranja terá ações na capital, Campo Grande e outras cidades do MS.

A primeira Ação acontece neste dia 1º de abril, segunda-feira na escola Joaquim Murtinho às 10h. Estarão no local, autoridades da causa animal como CCz, Decat, oab da causa animal, e Polícia Militar Ambiental(PMA).

Datas das Ações

03 e 05 – Pátio central shopping

5 de abril – Shopping Campo Grande

6 de abril – Comper da zarhan Campo Grande

9 de abril – Ação em dourados

10 de abril – Ação em ponta porã

Penalidades

Maltratar um animal, além de ser crueldade, também é um crime previsto na lei 14.064/20 aqui no país. A pena para quem for condenado varia de 2 a 5 anos de prisão, além do pagamento de multa e inclusão do nome no registro de antecedente criminal. Com um papel fundamental que é conscientizar as pessoas sobre a gravidade deste crime, a Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra Animais (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, em inglês), criou em 2006 a campanha Abril Laranja.

