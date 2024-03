Mês marca o início das atividades de conscientização sobre o autismo

Associação de Pais e Amigos do Autista celebra implementação do uso do cordão de girassol no Estado

Abril é o mês da conscientização sobre o autismo. Para celebrar a ação, a Ama (Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande) preparou uma programação com atividades previstas para o mês todo. A iniciativa envolverá desde visitação ao Bioparque Pantanal, agendada para esta terça-feira (2), além de corridas, palestras, almoço, oficina de pintura, circuito de educação física e curso de capacitação e organização. Ainda, Mato Grosso do Sul celebra a data sendo o primeiro Estado do Brasil a colocar em prática o uso do cordão de girassol, cujo o propósito é promover a cidadania às pessoas com deficiências.

Institucionalizado pela ONU (Organização das Nações Unidas), o abril azul é uma campanha desenvolvida com o propósito de conscientizar a população sobre a TEA (Transtorno do Espectro Autista). Identificado como um transtorno de desenvolvimento neurológico, a TEA pode ser caracterizada pela dificuldade de comunicação e/ou interação social; comportamentos repetitivos ou metódicos também integram o diagnóstico.

Com intuito de tornar a sociedade mais inclusiva e dar visibilidade à causa, a AMA realiza programação para o mês todo. Nesta terça-feira (2), em conjunto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a instituição realiza, às 08h20 no Terminal Rodoviário de Campo Grande, ações de conscientização nos ônibus. Os demais participantes, enquanto isso, conversarão com os transeuntes que estarão no terminal sobre a importância do dia em visibilidade à causa. Às 14h, no auditório do Bioparque Pantanal, será realizado o MS acessível, uma palestra para profissionais, atendimentos e familiares.

“A Ama estende essa celebração para todo o mês de abril, realizando diversas atividades, como a 2ª Corrida e Caminhada da Ama no domingo (7), palestras sobre TEA em instituições, entrevistas aos meios de comunicação, ações acadêmicas com universidades, comemorando seu aniversário em 26 de abril, completando 34 anos, além de ações beneficentes, como a Feijoada da AMA em 27 de abril, entre outros eventos inclusivos” compartilha a psicóloga da Instituição, Aparecida Veiga.

Os desafios da TEA na Capital

Muitas pessoas diagnosticadas com autismo apresentam diferenças na fala, expressões faciais, sensibilidade à luz, sons altos e movimentos repetitivos. O aparecimento dos sintomas acontece geralmente nos primeiros anos da infância. Contudo, ainda, muitos diagnósticos são constatados tardiamente. O autismo funciona em níveis, ou seja, ele pode se manifestar de forma leve até de forma mais severa. Como os autistas são inseridos na sociedade e como a própria sociedade inclui essas pessoas por meio das leis e seus direitos, afetam diretamente a qualidade de vida para esse grupo.

A nutricionista Fernanda D’Elia, mãe de um menino diagnosticado com autismo nível 2 (pessoas que apresentam dificuldades significativas na comunicação e interação social) diz que, apesar das iniciativas propostas pela Ama a mais de seis décadas, Campo Grande é uma Capital que precisa melhorar em aspectos de inclusão ao cidadão autista. “Campo Grande não há espaços integrativos específicos para recreação de autistas, e muitas vezes enfrentamos dificuldades até para ter acesso a filas prioritárias em lugares populares. É crucial conscientizar tanto a população quanto os prestadores de serviços em parques, shoppings, na Cidade do Natal, etc.”, enfatizou Fernanda.

O Dia da Conscientização do Autismo é essencial para disseminar informações para todas as faixas etárias, desde crianças até idosos, para difundir conhecimentos para a população sobre o transtorno e assim reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas. “O autismo sempre existiu; a diferença é que antigamente não havia diagnóstico! O autista pode trabalhar, estudar e estar inserido na sociedade normalmente, e é importante acabar com todo o capacitismo que envolve as pessoas com TEA”, conclui Fernanda.

Para o professor João Rampi, pai da pequena Liz, diagnosticada com autismo nível 2, a campanha de conscientização realizada durante o mês todo de abril é de suma importância. Segundo João, em especial para a Capital, que precisa de melhorias no âmbito da saúde, lazer e inclusão por parte do corpo social. “Campo Grande não tem locais apropriados, estamos em processo de adaptação, mas muito precisa ser feito. As melhoras vêm pela força da lei, porém não vejo esforços da sociedade em geral nesse intuito. As campanhas de conscientização são fundamentais, a medida que se conhecem as especificidades dessa deficiência, pode-se entender melhor algumas situações”, reforçou.

Cordão de girassol no MS

Com intuito de tornar Mato Grosso do Sul cada vez mais inclusivo, MS é o primeiro Estado do Brasil a colocar em prática a Lei Estadual nº 5.969, estipulada em 2022, que institui o uso do cordão de girassol como meio de identificar pessoas com deficiências e condições ocultas ou não aparentes.

A campanha é um passo a mais em direção ao atendimento humanizado de pessoas com as chamadas deficiências não visíveis – que vão desde o autismo, à epilepsia e ao TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade).

No Estado, promovido pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência, o projeto é mais uma etapa do programa MS Acessível, que prevê realizar políticas públicas para pessoas com deficiência no Estado.

O lançamento da ação será realizado na terça-feira (2), no Bioparque Pantanal, durante a segunda atividade programada pela Ama. “Estamos empenhados em capacitar os servidores públicos para melhor atender às necessidades das pessoas com deficiências ocultas, garantindo que todos tenham acesso aos serviços e apoio necessários, independentemente de suas habilidades ou limitações perceptíveis. Ao investir na sensibilização e no treinamento dos nossos servidores, estamos construindo uma sociedade mais inclusiva e solidária para todos os cidadãos”, ressalta a Secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, em reportagem.

Para mais informações sobre a programação, acesse a rede social da Istituição: @amacgms

