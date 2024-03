Parque Tarsila do Amaral em Campo Grande passa por revitalizaçao

O Parque Tarsila do Amaral, localizado no bairro Vida Nova em Campo Grande, passa por uma revitalização significativa promovida pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura e da Fundação Municipal de Esportes (Funesp). As obras já começaram e visam aprimorar a qualidade do atendimento oferecido aos frequentadores.

As melhorias incluem a reconformação do campo de arenito e a instalação de oito postes com refletores; substituição do piso de taco de madeira do palco e das janelas que autorizam esquadrias de vidro temperado; pintura e reparos no piso da quadra coberta e do prédio. Serão realizadas também a colocação e pintura de alambrados; construção da pista de skate e instalação de rampas e piso tátil para atendimento à acessibilidade.

Serão feitas ainda algumas outras pequenas adaptações como banheiros certificados, tratamento adequado de limpeza e adaptações para acessibilidade. As salas administrativas usadas pelos gestores terão o foro trocado. O investimento previsto para essa revitalização do Parque Tarsila do Amaral é de R$ 492.380,63, com previsão de conclusão em 180 dias.

A última reforma no Parque foi realizada no ano de 2017, somente nas duas piscinas. Conforme a Funesp, nesta gestão, foram trocadas as lâmpadas comuns pelas mais econômicas e rigorosas do LED.

O Parque Tarsila do Amaral é frequentado semanalmente por cerca de 3 mil pessoas e oferece qualidade de vida às famílias e moradores da região da Grande Nova Lima. O espaço conta com quadras cobertas de futsal, vôlei e basquete, além de dois campos de futebol e duas piscinas. Além das atividades oferecidas pelo Programa MovimentaCG, ainda há o atendimento do projeto do Corpo de Bombeiros com os “Bombeiros do Amanhã”, que atende mais de 70 crianças.

Como será realizada uma ampla reforma dentro da unidade, a Prefeitura pede a compreensão dos frequentadores. A Funesp disponibiliza o Programa Movimenta Campo Grande, em locais mais próximos, como a Associação de Moradores do Nova Lima, Associação de Moradores do Jardim Columbia e Associação de Moradores da Nascente do Segredo.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

