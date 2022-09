Palmeiras enfrenta o Bragantino neste sábado; confira as prováveis escalações

Palmeiras e Bragantino se enfrentam neste sábado (3), às 19hrs (Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid em partida válida pela 25º rodada do Brasileirão. Líder do campeonato, o Verdão busca aumentar a vantagem para o segundo colocado, o Flamengo. Já o Bragantino quer se afastar do Z4 e chegar à zona da Libertadores.

O Bragantino vai para o confronto em má fase: não vence há quatro jogos e fechou o mês de agosto sem nenhuma vitória. Com isso, ocupa a 11ª posição do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos. Para se reconectar com os resultados positivos, o time precisará reverter um retrospecto ruim contra o adversário no ano – em três jogos até aqui, foram duas derrotas e um empate contra o Verdão.

O Palmeiras, por sua vez, fará uma partida buscando defender a boa vantagem na liderança do Brasileirão. Com 50 pontos, o time comandado por Abel Ferreira acumula 14 vitórias, oito empates e somente duas derrotas. Além disso, ainda não perdeu como visitante.

O retrospecto do duelo demonstra um amplo favoritismo para o Palmeiras. Na história, as equipes se enfrentaram 52 vezes, sendo 31 vitórias do Verdão, nove do RB Bragantino, além de cinco empates. Nos 132 gols marcados, foram 87 gols do Alviverde contra 45 do Massa Bruta.

Prováveis escalações para Bragantino x Palmeiras

Bragantino

o Bragantino contará com apenas um desfalque para enfrentar o líder Palmeiras: o atacante Carlos Eduardo, que pertence ao clube da capital. Com isso, Alerrandro deve entrar na equipe.

Time provável: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Hyoran; Artur, Helinho e Alerrandro.

Palmeiras

Sem Raphael Veiga, que se recupera de lesão no tornozelo direito de olho no confronto do meia de semana pela Libertadores, Abel Ferreira deve promover mudanças com relação ao time que enfrentou o Athletico na terça-feira. O volante Danilo e o meia-atacante Gustavo Scarpa retornam ao time

Time provável: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Bruno Tabata (López); Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

