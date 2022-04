De virada, Náutico vence CRB e conquista segunda vitória no Campeonato Brasileiro

Em disputa acirrada, o Náutico venceu o CRB (Clube de Regatas Brasil) por 2×1, em partida válida pela quarta rodada da Série B do Brasileirão. O jogo foi disputado ontem (27), no estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas.

Os gols que garantiram a virada do Náutico foram marcados por Pedro Vitor, de pênalti, e Ailton Silva, no segundo tempo da partida. No início da partida, o CRB abriu o placar com gol de Richard.

Com a vitória, o Náutico sobe para a sétima colocação da Série B com seis pontos, um a menos que o Grêmio, quarto colocado. O próximo jogo do Timbu será na terça-feira (29).