Acidente entre carro e moto deixa homem ferido na Capital

Um acidente entre uma motocicleta BMW R1000 e um Volkswagen Virtus deixou um motociclista ferido na Capital. O caso ocorreu na esquina entre a rua Antônio Maria Teixeira Ale e a avenida Monte Castelo.

De acordo com testemunhas, o motorista do Volkswagen, de apenas 18 anos, não tinha habilitação e teria invadido a preferencial, o que causou a colisão. A frente do carro ficou completamente destruída e a moto foi arrastada por cerca de 200 metros.

O motociclista, de 27 anos, sofreu cortes na perna e lesões na cabeça. Ele foi prontamente atendido por uma equipe da Unidade de Resgate e Salvamento Avançado (URSA). No momento do impacto, o motociclista acertou o capô do carro e bateu a cabeça no solo.

Os moradores da região afirmam que, embora o motociclista tivesse a preferência no momento do acidente, a via não possui sinalização adequada, o que pode ter contribuído para o acidente.

O motorista do Volkswagen foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Polícia para prestar depoimento. As autoridades estão investigando o caso e devem responsabilizar o jovem pelo acidente e por dirigir sem habilitação.

Com informações de João Gabriel Vilalba.

