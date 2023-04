Documentário “Lembro mais dos Corvos” será exibido no 2º Ciclo de Cinema

Com exibição e debate com os espectadores, o MIS (Museu da Imagem e do Som) promove na próxima quarta-feira (12), às 19 horas, o filme nacional “Lembro mais dos Corvos”, de Gustavo Vinagre. O evento faz parte do II Ciclo de Cinema Brasileiro Contemporâneo, sendo direcionado para acadêmicos, cinéfilos e pessoas interessadas no assunto. A entrada é franca.

O projeto Ciclo de Cinema Brasileiro Contemporâneo traz para exibição importantes obras com a participação de atores, diretores e produtores com a mediação dos professores Vitor Zan e Júlio Bezerra que também assinam a curadoria do projeto.

O ciclo teve início em 2020, tendo formato on-line por conta da pandemia na maioria das edições, e a partir de 2022, voltou ao formato presencial, apresentando três exibições por semestre.

O filme “Lembro mais dos Corvos” (Brasil/2019/Documentário/14anos/104’) é dirigido por Gustavo Vinagre; roteiro também Gustavo Vinagre e Julia Katharine; no filme Júlia conta histórias para atravessar uma noite de insônia.

Sinopse

Durante uma crise de insônia, a atriz Julia Katharine, uma mulher transexual, conta a história de sua vida através de um monólogo. A intimidade da personagem central é exposta através de relatos reais de resistência e autoaceitação. Saiba mais sobre o filme em: https://www.papodecinema.com.br/filmes/lembro-mais-dos-corvos.

Serviço

A exibição do filme “Lembro mais dos Corvos”, de Gustavo Vinagre, será realizada na quarta-feira (12), às 19 horas, no Museu da Imagem e do Som, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro, 3º Andar. A entrada é gratuita.

