Ação oferece testes gratuitos de ISTs neste domingo

Para quem busca estar com os exames em dia, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), promove neste domingo (11) uma ação de testagem e orientação de prevenção a ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) no Centro Comercial Popular, popularmente conhecido como Camelódromo, na região central de Campo Grande.

A ação integra a Campanha de Prevenção ao HIV/Aids, Dezembro Vermelho, que neste ano aborda o tema “Vencendo o Preconceito” e visa sensibilizar e difundir os meios de prevenção a população sexualmente ativa, em especial aos jovens entre 15 e 49 anos.

A iniciativa foi iniciada ontem (10), e conforme o cronograma uma nova ação de testagem está prevista para o próximo sábado (17), também no Camelódromo.

Conforme a Sesau, o objetivo é alcançar um público de 3 mil pessoas, a partir de ações de testagem, distribuição de materiais informativos e insumos para a população em geral com continuidade das atividades de testagem rápida nas unidades básicas e de saúde da família mesmo após o término da campanha.

Serviço:

A ação de testagem ocorre até às 14h30 de hoje no Centro Comercial Popular, Camelódromo, localizado na Av. Noroeste, 5089, Centro da Capital.

