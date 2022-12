Em Campo Grande, número de veículos é 51% maior que o de motoristas habilitados

Campo Grande possui uma frota com mais de 614 mil veículos em circulação no trânsito. São 315.219 automóveis, 134.352 motocicletas e 57.965 caminhonetes. No entanto, o número de condutores habilitados é inferior ao número da frota.

Na Capital, os automóveis representam 51,33% a mais do que o número de habilitados, seguido pelas motocicletas que superam em 21,88% e por fim, as caminhonetes que representam 9,44% a mais do que condutores com a autorização para dirigir.

Conforme os dados Ministério da Infraestrutura, Mato Grosso do Sul possui uma frota total de veículos de 1.808.176, sendo 820.585 automóveis, 60.459 caminhões, 48.544 caminhonetes e 409.228 motocicletas. Já conforme o Registro Nacional de Condutores habilitados, são 51.218 condutores habilitados para motos, 370.984 na categoria carro e 30.461 de caminhões.

A porcentagem de condutores habilitados varia muito entre as categorias de condutores. Condutores profissionais habilitados correspondem a 63% da frota de caminhões. Condutores habilitados para automóveis correspondem a 43% da frota de autos e caminhonetes. Condutores habilitados para motocicletas correspondem a apenas 12,5% da frota.

Como aponta o engenheiro e mestre em transportes, Sergio Ejzenberg, os números de condutores habilitados por categoria e as respectivas frotas sugerem que motocicletas e automóveis estão sendo conduzidos por condutores não habilitados.

“Considerando o risco que esse problema representa para a sociedade, e consertando a crescimento do número de motociclistas mortos anualmente, é fundamental que os agentes do trânsito do Estado e da Polícia Rodoviária Federal intensifiquem a fiscalização da habilitação dos condutores”, alertou o especialista em trânsito.

Ejzenberg ainda reforçou que segundo o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), “essa fiscalização é uma tarefa de incumbência exclusiva do Estado e da União, não sendo de competência dos agentes de trânsito municipais”, finalizou.

Por sua vez, o Bptran/MS (Batalhão de Polícia de Trânsito de Mato Grosso do Sul) confirmou o alto número de notificações que foram registradas neste ano, contra condutores sem a permissão para dirigir.

“O não habilitado é um grande gargalo no Estado. Somente neste esse ano fizemos 1.295 notificações de não habilitados no trânsito”, revelaram em nota.

Já segundo a diretora de habilitação do Detran-MS, Lina Issa Zeinab, Mato Grosso do Sul possui aproximadamente um 1,3 milhão de condutores ativos com a CNH válida. “Nós observamos que há uma diferença e que o número de veículos registrados é superior ao número de condutores habilitados.

Mas, isso também se justifica porque muitas pessoas têm mais de um veículo registrado no nome”, ponderou. Sem fechar os olhos para os não habilitados, Lina Zeinab, expôs que muitas pessoas compram seu veículo ou moto e começam a conduzi-los no trânsito sem a carteira. “Muitas pessoas infelizmente, ainda de maneira irresponsável, conduzem veículos sem possuir CNH. Vai lá, faz um consórcio, um financiamento, adquire o veículo e já começa a conduzir esse veículo antes mesmo de possuir a habilitação”, analisou.

Penalidades

Sobre as penalidades, a diretora faz o alerta. “É importante lembrar que conduzir veículos sem possuir CNH é uma infração gravíssima, a multa é de R$ 880,40 e por ano aproximadamente 13 mil pessoas são autuadas no estado dirigindo o veículo sem possuir a habilitação. É importante que as pessoas tenham essa consciência de que estar habilitado gera segurança não só ao condutor, mas aos demais que compartilham ali a via”, finalizou.

Por Suelen Morales – Jornal O Estado.

