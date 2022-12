Reveillon: tendências para você arrasar na virada

Ainda dá tempo de se inspirar em combinações bonitas e confortáveis da moda

O ano novo está chegando e vestir branco para a virada é tradição. A cor também é escolhida por representar paz e alto-astral, por isso predomina nas confraternizações e festas de fim de ano.

Para garantir sucesso na escolha das peças, a consultora de imagem, Larissa Almeida, trouxe dicas do que é tendência para arrasar no look da virada de ano.

Segundo a especialista de moda, calças, saias, vestidos de crochê e trico estão bombando nas coleções de alto verão 2023. Além disso, paetês e franjas também são grandes apostas para arrasar nas comemorações de fim de ano. “Estou vendo bastante até nas fast fashion como Renner”, explica Larissa.

Peças no tule, com transparências e hot pant por baixo; amarrações e recortes nas roupas também estão em destaque. O branco é tradicional para está época. “O rosa chiclete, verde limão e o laranja estão em todas as coleções de alto verão”, aponta.

Larissa afirma que, apostar em mix de acessórios coloridos com roupas brancas e off-white, deixa a produção mais elegante. “Combinar rosa com verde e laranja com rosa também fica show. Além disso, acessórios de acrílico e com penduricalhos, tipo pulseiras com muitos pingentes também deixam a produção mais bonita”.

Customize o que já tem no guarda-roupa

A customização é uma opção interessante. Está na moda a barra cortada a fio, ou seja, sem costura. Por isso, Larissa acredita que fica mais fácil mexer nas peças em casa. “Vale pegar camisetas e blusas de malha canelada e transformar em cropped, cortar as calças jeans e deixá-las mais curtas, tipo cigarrete, e deixar a barra desfiada, para dar cara nova à calça”, ensina.

O cós dos jeans também está sendo retirado, então é uma transformação que vale para aquela calça antiga parada no armário. “Além disso, incremente os looks que já tem com muitos acessórios coloridos”, recomenda.

Dicas para lavagem perfeita das peças

Para garantir que nenhum imprevisto atrapalhe sua escolha do look perfeito, é importante se preparar com antecedência, por isso, a lavagem correta das roupas é essencial para garantir que nada estrague esse momento especial.

Lavagem separada – Essa é a principal regra quando se fala em lavar roupas brancas. É indispensável a separação de peças claras e escuras ao iniciar qualquer ciclo de lavagem. Esse cuidado é importante para evitar que a tinta de tecidos mais escuros saia durante a lavagem e manche as peças mais claras ou até mesmo faça uma transferência de cor e mude completamente a tonalidade das peças, como o rosa no branco, por exemplo.

Manchas – O aparecimento de manchas indesejáveis é comum com o tempo, assim como amarelamento. Nesses casos, o uso de produtos profissionais faz toda diferença. Alvejantes sem cloro também são uma opção. Vale lembrar que cada tipo de tecido tem recomendação específica e é importante ficar atento às instruções na etiqueta.

Armazenamento – Guardar as peças corretamente depois de usá-las também faz parte do processo de conservação. O armazenamento em sacos de tecido que permitam a ventilação é o mais recomendado. Essa é a melhor maneira de evitar acúmulo de pó e mofo e faz com que as roupas brancas permaneçam sempre com aspecto de novas, prontas para o próximo réveillon.

Dica de ouro: Caso apareça alguma manchinha indesejável na peça branca que você vai usar na festa de Réveillon, a consultora de imagem trouxe uma receita caseira, para ajudar você se livrar do problema e arrasar com o seu look da virada.

“Em um balde, acrescente para cada 5 litros de água (de preferência quente), 1 copo de álcool, mais 2 colheres de sopa de bicarbonato e 2 colheres sopa de sabão. Deixe a roupa de molho nesta mistura, no sol, por uns 30 minutos e pronto”, finaliza.