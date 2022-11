Terceiros colocados da 13ª Copa Saúde Cassems serão conhecidos nesta quarta-feira

Categorias Livre, Veterano, Master e Feminino realizam a grande final no dia 18

Na rodada de amanhã (09), serão definidos os terceiros lugares nas quatro categorias: Livre, Veterano, Master e Feminino da 13ª edição da “Copa Saúde Cassems de Futebol Society” que chega a sua reta final. Os jogos acontecem a partir das 19h, no campo A da ACP.

O coordenador da Copa Saúde Cassems Wilson Xavier Paiva, ressalta que nesta 13ª edição do campeonato, as 32 equipes participantes apresentaram um bom nível técnico e que o apoio da torcida foi fundamental nos jogos da fase de grupos. “Estamos tendo bons jogos, uma quantidade de gols em cada partida que tem superado expectativas, também a torcida tem comparecido, familiares tem se reunido para torcer pelos atletas”, afirma Xavier.

Na quarta-feira (09), disputam o terceiro lugar na categoria Master os times do Sindijus (Master) x Agente Patrimonial – A (Master). Na categoria Livre Masculino disputam Cassems Aquidauana x SINSAP/Polícia Penal M. Já pela categoria Veterano a disputa será entre os times Cassems Veterano x Agente Patrimonial – A (Veterano). Na categoria feminino, o time Cassems Aquidauana já garantiu a terceira colocação.

Os campeões da 13ª Edição da Copa Saúde Cassems serão conhecidos na próxima sexta-feira (18), que acontecem as finais no campo A da ACP. Os jogos começam a partir das 18h com disputas entre os times Aliança x AME/CASARÃO NOVA LIMA na categoria veterano. Pela categoria Livre Masculino a disputa será entre os times CASARÃO NOVA LIMA / AME x ACP. Na categoria Master, o jogo será entre SINPOL MASTER x ACSPMBMMS (MASTER) e pela categoria Livre Feminino a disputa será entre os times Cassems Feminino x SINSAP/Polícia Penal Feminino.

A “Copa Saúde Cassems de Futebol Society”, foi criada em 2008 com o propósito de promover a saúde por meio da prática de esportes e integrar os servidores, é aberta exclusivamente aos servidores públicos.

Além de levantar a taça de campeão, jogadores também poderão levar troféus em outras categorias: atleta destaque, artilheiro, goleiro destaque, equipe mais disciplinada. A Tabela e os resultados dos Jogos na fase de grupos, podem ser conferidos na íntegra no site: copasaude.cassems.com.br.

Homenagem

O nome do troféu do campeonato este ano é em homenagem ao fisioterapeuta e ex-atleta José Roberto Faker. Conhecido no mundo do futebol como “Bita”, José Roberto era coordenador do setor de fisioterapia da Caixa dos Servidores e jogador de futebol, tendo a oportunidade de disputar campeonatos pelos times da Cassems e da Associação Médica.

Com informações da assessoria