Defensoria garante medicamentos de alto custo para tratar câncer agressivo em assistida

Após verdadeira batalha judicial, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul conseguiu garantir que assistida de Nova Alvorada do Sul continue lutando por sua vida. Isso porque, a instituição conseguiu que ela tenha acesso a dois medicamentos de alto custo para tratar um câncer de mama considerado agressivo.

“Eu não sei se choro, se dou risada ou mesmo saio cantando pelas ruas. Eu não sei o que eu faço. É uma felicidade muito grande. Ninguém jamais terá noção do quanto. A luta pela vida continua, muito obrigada Defensoria, muito obrigada meu Deus”, disse a assistida Maria Auxiliadora Coimbra, 54 anos, ao receber a notícia do custeio pelo Poder Público dos medicamentos Palboclibe e Fulvestranto com custo mensal de R$ 22.660,00.

O caso foi atendido pelo defensor público, Cássio Sanches Barbi, titular em Nova Alvorada do Sul.

Conforme o defensor, foi diagnosticada com câncer de mama com metástase hepática e óssea, estágio IV, considerado o mais agressivo.

“Ajuizados a ação com o pedido dos medicamentos no dia 30 de junho de 2022. Contudo, o juiz indeferiu o pedido e mesmo após mais tentativas, inclusive em outra instância, o pleito continuava negado”, detalhou o defensor público.

A notícia de cada negativa era recebida com enorme tristeza pela assistida, descreve o defensor.

“Diante da gravidade do caso, após a última negativa entramos em contato de maneira administrativa e conversamos com a juíza que estava em substituição na comarca. Demonstrarmos o caso e fizemos um pedido de reconsideração da liminar negada pelo juiz, o que foi aceito. Ser defensor é não desistir jamais. Saber que de sua felicidade e que nossa assistida poderá continuar lutando é o que vale”, destacou.