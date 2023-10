Zagueiro do Brasil planeja jogo beneficente em estádio da Capital

O zagueiro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Éder Militão, vai reunir amigos e celebridades em um jogo beneficente no Estádio do Morenão, em Campo Grande. O amistoso entre “Amigos Contra A Fome” está marcado para a próxima terça-feira, dia 27 de junho, mas depende apenas de uma liberação do Corpo de Bombeiros para a utilização do complexo.

Em sua primeira vistoria, realizada no dia 19 deste mês, houve algumas pendências que devem ser resolvidas para realização do evento como: adequações nas saídas de emergência para o público e isolamento de áreas em obra.

A reportagem do Portal O Estado Online, entrou em contato com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), para ter informações sobre o evento, mas fomos informados que “Segundo a Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Esporte da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), não há evento agendado para o dia 27 de junho no Estádio Morenão.”

Ao GE (Globoesporte.com) a organização do evento relatou que está atrás de apoio e que o Governo do Estado, está viabilizando a autorização para usar o espaço. Ainda na tarde de hoje (21), um ofício emitido pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) deve ser enviado à Universidade.

A reportagem do Portal O Estado Online entrou em contato com a organização do evento, para saber mais detalhes, mas os contatos não foram respondidos.

Ainda conforme o Globoesporte.com, caso seja liberado, o Morenão suportará no máximo entre 10 a 15 mil pessoas, entre as cadeiras e a arquibancada coberta, dependendo dos reparos realizados. O Morenão, que é o maior estádio universitário da América Latina, sofre com a demora nas reformas e a falta de laudos, inclusive, para a disputa de competições estaduais.

Quem são os convidados?

Segundo a organização do evento, os confirmados na partida beneficente são o youtuber Negrete e MC Daniel e o pai do Neymar.

O Portal O Estado Online entrou em contato diretamente com o pai do Éder Militão, Valdo Militão, que gerencia a carreira do atleta e confirmou a presença do zagueiro em Campo Grande. “Sim, ele tem agenda confirmada para Campo Grande nesta data. Sobre os convidados, deram a liberdade para o Éder chamar os amigos próximos para esse jogo beneficente. Só não posso confirmar quando ele chega na cidade, porque neste momento está curtindo as férias em Miami”, relatou para reportagem.

Ainda conforme o pai do atleta, há possibilidade de estarem em Campo Grande, companheiros de Éder Militão do Real Madrid, como Vini Jr. e Rodrygo, conforme relatou a assessoria de Militão.

