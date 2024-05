AACC/MS divulga data do seu tradicional arraiá solidário e convida população a participar

No próximo dia 8 de junho, Campo Grande será palco da mais esperada festa junina solidária do Estado, o Arraiá da AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer). A festa acontecerá no Bosque Expo, espaço de eventos do Shopping Bosque dos Ipês, das 12h às 22h, e a expectativa é que mais de 8 mil pessoas passem por lá durante as dez horas de programação.

Para este ano, estão previstas opções gastronômicas para contemplar os mais diversos paladares desde o almoço até o jantar. Estarão à venda comidas como sobá, espetinho, cachorro quente, pastel, arroz carreteiro, derivados do milho, caldos, drinks, quentão, doces, linguiça de Maracaju e outras delícias.

Além das comidas típicas, o Arraiá da AACC/MS também oferecerá muita diversão. A criançada não ficará de fora e poderá curtir pescaria e uma área kids bem ampla e com monitores. Para quem gosta de boa música e dança, a festa vai contar com a participação de duplas sertanejas que serão anunciadas em breve. Quadrilhas de escolas da Capital também se apresentarão.

É a terceira vez que o Arraiá da AACC/MS acontecerá no Bosque Expo, espaço de eventos do Shopping Bosque dos Ipês, o que traz comodidade aos visitantes que desfrutarão de um local coberto, climatizado e com estacionamento.

A entrada para a festa tem o valor simbólico de R$10 por pessoa. Crianças de até 10 anos não pagam. Todo o valor arrecadado contribuirá para a manutenção das atividades da instituição.

Festa solidária

O Arraiá da AACC/MS conta com a organização da Cia. de Ideias e o apoio de diversos patrocinadores, como o Shopping Bosque dos Ipês, Grupo Rotele, Dut’s Entretenimento, Secretaria de Estado de Turismo e Esporte (Governo de Mato Grosso do Sul), agência Resultado e Ricardo Malta Decoração de Eventos.

Mais do que uma festa, o Arraiá da AACC/MS representa uma oportunidade de ajudar crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer em todo o Estado.

“Quem participa do Arraiá da AACC/MS, além de se divertir, ajuda a instituição a cumprir sua missão de cuidar de crianças e adolescentes com câncer de todo o Estado. O evento é nosso grande momento para arrecadar e, por isso, contamos sempre com a generosidade da sociedade sul-mato-grossense”, explica Mirian Comparin Correa, presidente e fundadora da entidade.

A instituição oferece suporte integral, desde hospedagem e alimentação até acompanhamento multiprofissional para os assistidos, sendo essencial para milhares de famílias sul-mato-grossenses.

Serviço

Arraiá da AACC/MS

Data: 08/06, das 12 às 22 horas

Local: Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês

Ingressos à venda na bilheteria por R$10. Crianças até 10 anos não pagam.

Informações: (67) 3322-8000 (ligações e WhatsApp)

