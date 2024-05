homem agride filhos, esposa e tenta atear fogo na casa em Corumbá

A polícia prendeu um homem de 40 anos após agredir o filho de 09 anos, e a esposa de 44 anos na cidade de Corumbá. O ocorrido foi no domingo, 12 de maio, por volta das 21h15 no bairro Maria Leite. Na ocasião ele também tentou agredir a filha de 17 anos e fez ameaça de atear fogo na residência usando um botijão e gás.

O ocorrido

De acordo com informações do jornal Diário Corumbaense, a esposa contou que estava na casa de um irmão, passando o Dia das Mães e ao retornar para sua residência, encontrou o marido embriagado e sem motivo algum começou a agredir o filho. A mãe da criança tentou impedir a agressão e acabou levando dois tapas no pescoço. Após a agressão, o homem pegou o botijão de gás e disse que iria incendiar a casa.

Ao ver a cena, a filha do casal acionou a Polícia Militar e ao perceber, o autor tentou agredi-la também. Com a chegada dos policiais, a esposa revelou que tinha medida protetiva contra o marido, mas a retirou, depois que ambos reataram o relacionamento.

A mulher e o acusado foram levados à Delegacia de Polícia Civil. O homem ainda tentou fugir do Distrito Policial, mas foi contido. A vítima representou contra o autor, e pediu medidas protetivas novamente. O caso foi registrado como: ameaça, vias de fato e violência doméstica.

