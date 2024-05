Fotografo publica livro retratando a essência e costumes do homem pantaneiro

Em visita a sede da ABPO em Campo Grande, José Medeiros mostrou o trabalho de uma década de imagens que captam a essência do pantaneiro

Nesta segunda-feira (13), o fotógrafo e documentarista José Medeiros, autor do livro ‘O Pantanal de José Medeiros’, esteve em Campo Grande, na sede da Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável (ABPO), para divulgação do livro e do projeto ‘Pantanal + 10’. Campo-grandense, radicado em Cuiabá, MT, José retrata há mais de 10 anos a vida no Pantanal, mais especificamente o homem pantaneiro tradicional, sua lida com o boi, suas crenças e costumes, como protagonista. As fotos artísticas fogem do óbvio e captam a essência do pantaneiro.

“São imagens, são histórias, assim, que você tem que trazer para esse movimento. Então, vamos retratando os costumes, desde religiosos à vivência, as ferramentas de vida e de trabalho, desse homem que vive no Pantanal. O objetivo é criar esse legado da realidade pantaneira e suas transformações para as futuras gerações e nesse propósito expandir o trabalho aqui também para a planície pantaneira de Mato Grosso do Sul”, explica Medeiros. Para a Associação, retratar o pantaneiro é mostrar a real essência do bioma que há 300 anos convive de forma harmônica e sustentável com a pecuária, que por sua vez é fundamental para a manutenção da biodiversidade pantaneira.

“São vários os exemplos de benefícios da existência do homem no Pantanal, desde a própria pecuária que tem como papel consumir a biomassa altamente inflamável que o próprio bioma produz, visto que apenas o boi tem a capacidade de converter esse capim em proteína e carboidrato, até o próprio conhecimento sobre o funcionamento do bioma que somente o pantaneiro tem por sua vivência e existência. Precisamos preservá-lo e comunicar com a sociedade sua importância e valorização, por isso a existência de projetos como esse é fundamental para que o mundo conheça de fato quem mantém o Pantanal vivo, que são os pantaneiros”, enfatiza Eduardo Cruzetta, presidente da ABPO.

“O Pantanal de José Medeiros” foi publicado em três idiomas: português, inglês e espanhol, em 240 páginas. A obra foi organizada pela editora e jornalista Maria Teresa Carrión, e apresentada pelo fotógrafo Walter Firmo, um dos mais renomados documentaristas do país; pela crítica de arte Aline Figueredo, que inseriu a arte de MT no cenário nacional e autora do livro “A Propósito do Boi”, além de outros especialistas em exposições de fotografias no Brasil.

