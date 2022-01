À espera de reforma, Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo ganha licitação

A revitalização do Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo – antigo Palácio Popular da Cultura – teve nesta quinta-feira (27) o lançamento da licitação para obras. O investimento R$ 5,59 milhões no loca faz parte de um “megapacote” de ações do governo estadual.

Licitada por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), a reforma fará a implantação de acessibilidade; adequação normativa das instalações elétricas de alta/baixa tensão; substituição e manutenção de esquadrias; novas medidas de segurança contra incêndio e pânico.

O edital da licitação, do tipo “menor preço”, já se encontra publicada na página 288 do DOE (Diário Oficial do Estado). O evento de abertura será dia 3 de março, às 8 horas, na av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, bloco 14 – Pq. dos Poderes.

Melhorias

Desde as restrições de biossegurança impostas pela pandemia do coronavírus, o Centro de Convenções se encontra temporariamente fechado para eventos. De acordo com a gerente do espaço, Marlise Gasparetto, a reforma não só estava “nos planos”, mas também vem em momento adequado.

“O Centro de Convenções sempre foi reconhecido como um dos melhores locais do circuito nacional de eventos. Já com seus 27 anos, precisava de uma atualização à nova realidade para torná-lo mais funcional, mais acessível e continuar a receber grandes eventos. O local possui importância na cultura, desenvolvimento e história do Estado de Mato Grosso do Sul”, comenta Gasparetto.