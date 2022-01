MS vai receber projeto do governo federal de proteção à criança indígena

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves se reuniu nesta quinta-feira (27) com o governador Reinaldo Azambuja para tratar de uma ção integrada para proteger crianças e adolescentes indígenas de qualquer tipo de violência, com um projeto piloto executado na reserva indígena guarani-kaiowá de Dourados.

Além da reserva indígena de Dourados, foram escolhidas para participar do projeto a área indígena yanomani, nos estados de Roraima e Amazonas, onde existem casos graves de desnutrição de crianças, e a terra indígena xavante (MT), onde foram registradas diversas ocorrências de jovens afetados pela doença do bicho-de-pé.

Segundo Damares, oito ministérios vão atuar em conjunto com o Estado em ações que contribuem com o combate à violência.

“Vamos levar uma proposta e queremos, em um ano, ter resultados e indicadores que vão nos mostrar o caminho certo para construir um plano nacional de enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente indígena”, afirmou a ministra em videoconferência.

O piloto será desenvolvido dentro do PNEVCA (Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes), instituído em 2020. Na reunião em videoconferência com a secretária estadual de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Elisa Nobre, a ministra Damares revelou que um dos fatores decisivos para a escolha de Mato Grosso do Sul foi a existência de políticas públicas na área indígena.

(Com informações da assessoria)