Comerciantes da Mata do Jacinto cobram por mais rondas policiais e segurança

Comerciantes do lado norte da cidade cobram mais segurança na região após lojas da avenida Alberto Araújo Arruda – uma das principais avenidas comerciais da região, sofrerem invasões ultimamente no Conjunto Residencial Mata do Jacinto.

Inseguro com o aumento da criminalidade, o funcionário da loja de cookies da avenida, Lucas Oliveira, 24, revela que o comércio foi invadido antes mesmo de ser inaugurado. ”A segurança aqui no bairro é o que mais falta”.

Segundo ele, o estabelecimento que trabalha já foi invadido várias vezes e várias coisas foram levadas, assim como outras lojas ao lado. ”Quando chama a polícia ela demora horas para o atendimento e, até as autoridades chegarem, o bandido já levou tudo.”

Na loja ao lado, uma boutique de roupas foi invadida em dezembro do ano passado e toda a coleção foi levada. ”É complicado ficar dependendo da Polícia Militar para fazer alguma coisa. Podia ter mais policiamento e rondas, já que as rondas que eles fazem são de 30 a 40 minutos”, cobrou Lucas.

(Com informações Willian Leite)