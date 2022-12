Jovem suspeito de estuprar criança de dois anos é encontrado morto em lavoura

Os dois responsáveis pelo assassinato de Alex de Matos de Moraes, de 18 anos, foram presos na manhã da última segunda-feira (19). Ele foi morto após, supostamente, ter estuprado uma criança de dois anos, em São Gabriel do Oeste, município localizado a 128 km de Campo Grande. Um dos suspeitos continua foragido.

De acordo com o delegado da Polícia Civil, Fábio da Silva Magalhães, um homem, de 31 anos, e uma mulher, de 25 anos, foram presos após confessarem a autoria do assassinado de Alex. A mulher foi identificada como a mãe da criança de dois anos, que teria sido estuprada pelo jovem assassinado, conforme apuração do jornal Idest.

A dupla também indicou aos policiais que o corpo estaria em uma lavoura de soja, após o aterro sanitário municipal de São Gabriel do Oeste. Após horas de busca, o corpo de Alex foi encontrado e encaminhado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Coxim, onde será submetido a exame necroscópico.

Em depoimento, um dos suspeitos relatou que a vítima foi agredida com facadas e que o terceiro indivíduo – ainda não identificado – teria efetuado disparos com um revólver.

No momento da captura ele portava o mesmo revólver usado para efetuar os disparos em Alex, ainda com munições intactas. O suspeito relata que ele teria apenas ajudado a mulher e o terceiro envolvido a desovar o corpo na lavoura.

Segundo Magalhães, a mulher foi autuada em flagrante pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, mesmos fatos atribuídos ao comparsa, com o acréscimo do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O delegado destaca que representou pela decretação da prisão preventiva de todos os envolvidos – inclusive, do indivíduo que se encontra foragido. As buscas continuam com o objetivo de localizar o terceiro envolvido no assassinato.

Os nomes dos suspeitos foram ocultados para preservar a identidade da criança.

O caso

De acordo com o delegado Magalhães, no último sábado (17), a Polícia Civil recebeu a informação sobre possível estupro de vulnerável, cuja vítima seria uma criança de apenas dois anos.

A menor de idade foi encaminhada ao Hospital local para exame inicial. A Polícia iniciou o processo de investigação, com com a finalidade de localizar e capturar o suspeito, mas não obtiveram sucesso. Em sequência, uma escuta especializada da vítima foi agendada para a completa apuração dos fatos.

No domingo (18), a Polícia Civil recebeu informações de que Alex de Matos, suspeito de ter cometido o suposto estupro, teria sido morto e seu corpo ocultado. A partir de então os investigadores realizaram uma investigação com o objetivo de elucidar os fatos, identificar e qualificar os envolvidos, bem como, localizar o corpo de Alex de Matos.

Serviço:

Estupro de vulnerável é quando o mesmo ato é praticado com um menor de 14 anos, com uma pessoa com deficiência que não tem discernimento para a prática sexual ou com uma pessoa que, por qualquer motivo, não possa ter reação ao ato, como ocorreu neste caso.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o Disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

Com informações do jornal Idest

