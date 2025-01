 9ª Edição do Desapega CG movimenta Campo Grande com economia circular e consumo consciente

No próximo sábado, 25 de janeiro, Campo Grande recebe a 9ª Edição do Desapega CG, evento que tem se consolidado como uma referência em sustentabilidade e geração de renda na capital sul-mato-grossense. Realizado pelo Coletivo de Brechós, o evento acontecerá no Parque Ayrton Senna, localizado na Rua Arapoti, 512, bairro Aero Rancho, das 8h às 16h, com entrada gratuita.

Reunindo cerca de 80 expositores, o Desapega CG oferecerá uma grande variedade de itens, como roupas, calçados, acessórios, brinquedos, artigos de decoração, plantinhas e

antiguidades, com preços a partir de R$ 2,00. Serão mais de 16 mil itens aguardando novos donos, reafirmando a importância da economia circular como alternativa viável para o consumo consciente e a preservação ambiental.

A coordenadora do Coletivo de Brechós, Val Reis, destaca que o evento vai além da comercialização de produtos: “O Desapega CG é um movimento de conscientização sobre a reutilização e o desapego. Aqui, as pessoas não apenas compram ou vendem, mas também contribuem para um ciclo mais sustentável e participam ativamente da economia local”.

Em 2025, o Coletivo de Brechós completa 10 anos de história, consolidando-se como um agente transformador na promoção da sustentabilidade no Mato Grosso do Sul. Com eventos como o Desapega CG, o coletivo tem impulsionado a economia de pequenos empreendedores e estimulado a população a repensar seus hábitos de consumo.

O evento é uma excelente oportunidade para quem busca produtos de qualidade a preços acessíveis, além de ser um ponto de encontro para aqueles que desejam fazer parte de um movimento maior em prol do meio ambiente e da comunidade.

Serviço:

9ª Edição do Desapega CG

Data: 25 de janeiro (sábado)

Horário: 8h às 16h

Local: Parque Ayrton Senna – Rua Arapoti, 512, Aero Rancho

Preços a partir de R$ 2,00

Entrada gratuita

