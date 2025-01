Vídeo: Jaguatirica passeia por balneário de Bonito

Na manhã da última terça-feira (21), uma jaguatirica foi avistada caminhando pelo balneário Estrela do Formoso em Bonito. O momento foi registrado por funcionários do balneário.

A visita do felino ao local foi descrita como algo impressionante e uma oportunidade única de observar, já que não é toda vez que um animal do tipo aparece no local.

As jaguatiricas

As Jaguatiricas (Leopardus pardalis) são animais mamíferos de médio porte que apresentam ampla distribuição geográfica. Elas possuem pelagem amarelada com manchas em rosetas abertas e formando listras, são animais solitários e territoriais.

Elas também podem pesar até 16 quilos e medir no máximo um metro de comprimento. Uma característica interessante é que a jaguatirica está no meio do caminho entre os grandes felinos, como a onça-pintada (Panthera onca), e seus parentes menores, como o gato-do-mato (Leopardus tigrinus) e o gato-maracajá (Leopardus wiedii).

O porte intermediário desse felino permite a elas reinar soberanas em áreas de floresta menores, pequenas demais para os grandes caçadores.

Confira o vídeo:

Com informações do Brasil Escola e MP/MT