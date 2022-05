80 mil cobertores serão distribuídos para a população carente em MS

A partir de hoje (24), serão distribuídos 80 mil cobertores nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, pelo governo do estado, antecipando a chegada do inverno. Desde 2017 já foram 490 mil cobertores doados. O governador Reinaldo Azambuja realiza a distribuição nesta manhã, na Rede Solidária do Jardim Noroeste, na Rua da Conquista, n° 683.

Neste primeiro dia serão 27.390 cobertores para 36 municípios, sendo eles: Anastácio (1.080 unidades), Angélica (519), Aquidauana (1165), Aral Moreira (729), Bandeirantes (347), Bela Vista (1167), Bodoquena (544), Bonito (391), Caracol (444), Corguinho (357), Corumbá (3.007), Coxim (1.511), Deodápolis (413), Dois Irmãos do Buriti (806), Eldorado (553), Guia Lopes da Laguna (791), Ivinhema (477), Jaraguari (280) e Jardim (563).

Outros municípios que recebem hoje são: Jateí (333), Juti (717), Ladário (684), Laguna Carapã (514), Miranda (2.131), Mundo Novo (635), Nioaque (821), Nova Alvorada do Sul (652), Porto Murtinho (350), Ribas do Rio Pardo (652), Rio Negro (301), Rio Verde (1.004), Rochedo (417), São Gabriel do Oeste (522), Selvíria (311), Sidrolândia (1.887) e Terenos (315).

A distribuição dos cobertores por municípios foi deliberada pelo CEAS (Conselho Estadual de Assistência Social) e pactuada na CIB (Comissão Intergestores Bipartite da Assistência Social). Foi levado em conta o número de pessoas mais vulneráveis em situação de extrema pobreza, de acordo com o CadÚnico (Cadastro Único), o tamanho do município, e também a presença de população indígena no território, conforme dados do IBGE de 2010 e do DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul).

Foram destinadas 1,5 mil unidades para a Defesa Civil do estado, para uso em atendimento específicos por meio do órgão, que alcança muitas vezes localidades de difícil acesso. Os cobertores são de casal, 100% poliéster, e foram compraos com recursos do FIS (Fundo de Investimento Social), por meio da Sedhast (Secretaria de estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho). O investimento total foi de R$ 3,235 milhões.

Além da compra de cobertores, o governo também está arrecadando e distribuindo mantas, agasalhos, luvas, cachecóis, camisas, meias, sapatos e outros itens de inverno, sejam novos ou usados em bom estado de conservação, por meio da Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos “Aqueça Uma Vida”.

O inverno começará em 21 de junho e vai até o dia 22 de setembro.

Com informações do Portal do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

