Em sete dias, óbitos por COVID-19 dobram em Mato Grosso do Sul

O número de casos e óbitos por COVID-19 tem crescido novamente em todo o Brasil, somente nas últimas 24 horas foram registrados 13.571 casos e 47 mortes no país. Em Mato Grosso do Sul nos últimos sete dias foram contabilizados 409 novos casos e 15 óbitos decorrentes da doença, oito mortes a mais do que as registradas na última semana (7).

Dados do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgados nesta terça-feira (24), apontam que Costa Rica registrou a maior incidência com 41 casos, seguido por Jardim (32), Campo Grande (30), Coxim (25), Maracaju (25) e Bataguassu (24).

Em relação aos óbitos, doze vítimas eram de Campo Grande, as demais mortes ocorreram em Três Lagoas, Vicentina e Maracaju. As vítimas tinham idades entre 51 a 101 anos.

Dentre os casos ativos em MS, 1.994 pessoas estão em isolamento domiciliar e outras 24 estão hospitalizadas. Desse total, 18 ocupam leitos clínicos e nove seguem internados em leitos de UTI.

A taxa global de ocupação de leitos UTI por macrorregião de internação é de 65% em Campo Grande, 63% em Dourados, 53% em Corumbá e 20% em Três Lagoas.

Com informações da SES.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.