MPMS inicia 8ª Operação Mata Atlântica em Pé para combater desmatamento ilegal

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) deu início, nesta segunda-feira (15), à 8ª edição da Operação Mata Atlântica em Pé, ação nacional que busca identificar e responsabilizar autores de crimes ambientais relacionados ao desmatamento do bioma. A iniciativa ocorre simultaneamente em 16 estados brasileiros e conta com o apoio de diversas instituições do sistema de proteção ambiental.

Durante o período da operação, serão realizadas fiscalizações remotas e incursões em campo, com o objetivo de verificar áreas desmatadas, aplicar autuações e embargos, além de contabilizar a extensão das áreas degradadas. Ao final, serão apresentados dados sobre os alertas de desmatamento, número de hectares desmatados, multas administrativas e outras medidas adotadas. O balanço oficial está previsto para 26 de setembro.

Coordenada nacionalmente pela Abrampa (Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente), a operação ocorre em um momento de crescimento significativo dos alertas de desmatamento da Mata Atlântica, segundo o MPMS.

Em 2024, por exemplo, foram 1.635 alertas que identificaram 19,5 mil hectares de áreas desmatadas ilegalmente, o equivalente a cerca de 27 campos de futebol. A ação resultou em R$ 143,1 milhões em multas, o maior valor registrado desde o início da iniciativa. Em comparação com 2023, houve um aumento de 9% na área monitorada e 16% no número de propriedades fiscalizadas.

O MPMS reforça que a operação tem papel fundamental para coibir o avanço do desmatamento e garantir a preservação da Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados do país.

