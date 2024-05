3,6 mil campo-grandenses se imunizaram contra a gripe no fim de semana

Após a liberação da vacina contra a gripe para toda a população acima de 6 meses, a vacina contra a influenza permanece disponível em Campo Grande. Durante o final de semana, 3.600 pessoas aproveitaram a oportunidade para se imunizar, conforme dados da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

Para aqueles que ainda não se vacinaram na capital, é possível encontrar uma das 70 unidades básicas de saúde distribuídas pelas sete regiões urbanas. Para localizar a unidade mais próxima, clique aqui.

A ampliação da vacinação para todos os públicos segue uma recomendação do Ministério da Saúde, e em Campo Grande, a baixa procura permitiu que novos grupos tivessem acesso ao imunizante.

Com Informações da SESAU

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais