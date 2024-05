Morre ator de ‘Titanic’ e ‘O Senhor dos Anéis’

Morreu neste domingo, 5, o ator Bernard Hill, conhecido por ter atuado em produções como Titanic e O Senhor dos Anéis. A informação foi confirmada por um agente do artista à BBC. A causa da morte não foi divulgada.

O ator interpretou o capitão Edward Smith em Titanic. O longa de 1997, que também tem Leonardo DiCaprio e Kate Winslet no elenco, foi vencedor de várias categorias no Oscar, incluindo a de Melhor Filme.

Hill também é lembrado pelo trabalho como Rei Théoden em O Senhor dos Anéis. Ele entrou para o elenco no segundo filme da saga, O Senhor dos Anéis: As Duas Torres, de 2002, e retornou em O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei, de 2003.

O artista ainda ficou marcado por diversos outros papéis, como na série Boys from the Blackstuff, de 1982. Ele participaria da Comic Con em Liverpool, na Inglaterra, no sábado, 4, mas teve de cancelar a participação de última hora.

A organização do evento lamentou a morte do ator de Titanic e O Senhor dos Anéis. “Estamos com o coração partido ao ouvir a notícia do falecimento de Bernard Hill. Uma grande perda”, escreveu.

Por Estadão conteúdo

