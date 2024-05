Após zerar o estoque, Capital aguarda chegada de novas doses para dar continuidade a vacinação contra a dengue

A vacinação contra a dengue está atualmente interrompida em Campo Grande. Isso se deve à espera de novas doses do imunizante Q-denga pelo município. A campanha teve início em fevereiro, destinada ao público de 10 a 14 anos.

Sesau (Secretaria de Saúde de Campo Grande) , desde o início da campanha, em fevereiro, foram administradas 12.644 doses da vacina. Como essas doses estavam prestes a expirar, o Ministério da Saúde recomendou ampliar a faixa etária para 8 a 16 anos durante aquele período específico.

Com o esgotamento das doses que venceriam em abril, Campo Grande aguarda agora a chegada de um novo lote para dar continuidade à campanha.

De acordo com a Sesau, o município deverá receber um novo lote de vacinas do Ministério da Saúde no início de maio, seguindo assim o intervalo recomendado pelo fabricante para garantir a aplicação da segunda dose.

Com informações da SESAU

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais