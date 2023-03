Oficina gratuita de percussão tem início esta semana em Campo Grande

A Fundação de Cultura está com inscrições abertas para a primeira oficina de percussão Bojomalê na Concha Acústica Helena Meirelles, na unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. As aulas começam na terça-feira (7) e serão ministradas pelo musicista Chico Simão.

Ao todo, são ofertadas 20 vagas, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas através deste link. Podem se inscrever pessoas a partir de 13 anos de idade. Além deste, nenhum outro requisito é exigido. Inclusive, não é necessário ter conhecimento sobre percussão.

De acordo com a Fundação de Cultura, o objetivo da oficina é fomentar a cultura local através de atividades culturais coletivas gratuitas no Parque das Nações Indígenas. Serão 35 encontros às terças e quintas-feiras, das 18h às 20h, onde os alunos aprenderão sobre o instrumento, como manuseá-lo e tirar som com cadência e aprender a tocar de fato em grupo.

Os instrumentos serão disponibilizados pelo professor e oferecidos gratuitamente para os alunos, assim como sua manutenção e cuidados.

O Oficineiro

Chico Simão acumula em seu currículo mais de 20 anos de experiência como percussionista e baterista e ministra oficinas de música em cidades como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, Bonito, Corumbá, Ivinhema e Coxim.

