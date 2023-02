Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Reciclar ou renovar?

Por enquanto alguns partidos continuam a fazer um balanço sobre o que lucraram e o que perderam na eleição de 2022 e, a partir daí conseguir elaborar um projeto para a disputa das prefeituras. Uma pergunta que surge muito forte é qual modelo de projeto político terá condições de seduzir o eleitor. Se a apresentação de um nome novo ou se seria melhor buscar um político experiente.

Essa dúvida atinge siglas importantes como o PSDB, que internamente debate se lança Beto Pereira ou se convence Reinaldo Azambuja a realizar o antigo sonho tucano de comandar a prefeitura da Capital. O mesmo acontece com o PT, que não sabe se apoia a novata Camila Jara ou se escolhe entre Zeca, Pedro Kemp ou até mesmo Vander Loubet. Em Dourados a situação é semelhante, pois tem os noviços Rodolfo Nogueira, Tiago Boetlho, Lia Nogueira ou fazem a opção por Zé Teixeira, Geraldo Resende ou Marçal Filho.

Desconfiança

A ida do deputado federal, Beto Pereira, a Marrocos assistir ao jogo do Flamengo no Mundial de Clubes deixou alguns líderes tucanos bastante desconfiados sobre as possibilidades da candidatura do parlamentar na disputa pela prefeitura da Capital e pode até mesmo acelerar o processo de filiação da atual prefeita Adriane Lopes ao PSDB.

Rose

A ex-deputada federal, Rose Modesto começa a ter o seu passe disputado, pois apesar de ter terminado em quarto lugar na disputa pelo Governo do Estado, permanece com bom potencial de votos em Campo Grande e o seu apoio pode ser importante para qualquer candidato.

De saída

O senador Nelsinho Trad já repassou para o seu irmão a responsabilidade pelo PSD e deve se filiar ao PP. Ele deve procurar se aproximar cada vez mais das pauta bolsonaristas e, deve se empenhar pela filiação da prefeita, Adriane Lopes ao novo partido. Nelsinho também espera fortalecer Tereza Cristina como candidata ao Governo em 2026.

Aproximação

A ministra Simone Tebet está muito perto de transferir seu título eleitoral para São Paulo e um dos entusiastas desta mudança é o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Os laços de Simone em Sampa também envolvem o governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos) que cada vez mais se distancia do bolsonarismo.

Mais Brasil

O ex-senador Delcídio Amaral vai aos pouco assegurando o controle do partido que vai surgir a partir da fusão entre o PT e o Patriotas. Até abril, a sigla já estará criada e pronta para receber filiados. Delcídio ainda sonha com a permanência de Lídio e Adriane Lopes no Mais Brasil.

Meninos eu vi

O ex-prefeito de Campo Grande, Plínio Barbosa Martins recebia pressão do MDB para ser candidato ao Governo do Estado em 1982, mas na família já havia a decisão de que o nome seria o do seu irmão Wilson Martins. Ao ser indagado se aceitaria entrar na disputa ele disse.

– O candidato do MDB terá o sobrenome Martins.

Frase

“Não vamos aceitar invasões”

Governador de Mato Grosso do Sul Eduardo Riedel (PSDB)

