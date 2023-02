Casa da Mulher Brasileira completa 8 anos de acolhimento a mulheres na Capital

Completando oito anos de serviços prestados a mulheres, filhos e famílias vítimas de violência doméstica, sexual a instituição apresenta os resultados e conquistas desde a criação da unidade, no ano de 2015, na Capital.

A Casa da Mulher Brasileira é considerada referência nacional por oferecer todos os serviços essenciais às mulheres vítimas de violência com recepção, acolhimento e triagem, apoio psicossocial, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), Juizado da 3ª Vara, Promotoria, Defensoria Pública, Serviço de Promoção de Autonomia Econômica, espaço de cuidado das crianças – brinquedoteca, Alojamento de Passagem, Central de Transportes, Patrulha Maria da Penha, Programa Mulher Segura do Estado (PROMUSE) e Serviço Psicossocial Continuado (CONTE).

Após a inauguração da primeira unidade há oito anos, seguiram-se casas em Brasília, Curitiba e São Luís.

A CMB é a principal ação do Programa Mulher, Viver sem Violência desenvolvimento pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres da Presidência da República.

