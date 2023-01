Banco de Leite está com 50% de estoque menor que o necessário e precisa de doações

Com muitas famílias de férias e em viagem, o número de doadoras no Banco de Leite Humano (BLH) Irmã Maria José Machado, na Santa Casa de Campo Grande, está com estoques quase zerados. A instituição precisa de doações urgente, pois bebês recém-nascidos necessitam de leite materno e o hospital pede doações.

Atualmente, são necessários oito litros de leite humano por dia para alimentar o total de 21 bebês internados na Maternidade da Santa Casa. Ou seja, isso significa que o BLH trabalha com apenas quatro litros do insumo por dia para servir toda a demanda do hospital, forçando a equipe a focar em uma nova captação de doadoras.

O insumo é considerado padrão ouro na alimentação infantil, pois protege contra doenças com alto nível nutricional, proporcionando uma formação mais saudável e sadia. Conforme os profissionais da área, o leite humano é o melhor alimento que o recém-nascido pode ter.

Como doar

As mulheres interessadas em ajudar devem entrar em contato com o Banco de Leite Humano da Santa Casa pelo número 3322-4174. A unidade fica no terceiro andar do hospital, na rua Eduardo Santos Pereira, número 88, no centro da cidade. O horário de funcionamento é das 6h às 18h, todos os dias da semana.

Serviço

Banco de Leite Humano Irmã Maria José Machado

Rua Eduardo Santos Pereira, 88 – Centro

Contato: (67) 3322-4174