Cidade do Natal será Cidade da Páscoa, anuncia Adriane

“Agora, a Cidade do Natal é permanente e durante todo o ano teremos eventos aqui, resgatando a história da nossa cidade. O próximo evento será a Cidade da Páscoa”, disse a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes. O anuncio foi feito juntamente com a divulgação do balanço dos relattivos a participação da população da população no local durante o priodo de Natal. Adriane agradeceu a participação da população e adiantou que o espaço agora será adaptado para sediar a Cidade da Páscoa. “Ficamos muito contentes com a presença do público, foram 30 dias de muita alegria.

Cerca de 300 mil passaram pela Cidade do Natal ao longo dos 30 dias em que o espaço esteve aberto nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. O balanço foi divulgado pela Prefeitura Municipal nesta segunda-feira (16), ontem (15) foi o último dia de funcionamento do principal cartão-postal de fim de ano da cidade.

Ao todo, 107 atrações culturais e artísticas se apresentaram na Cidade do Natal. Entre os atrativos com maior procura estão a roda gigante, os brinquedos infláveis e a Casa do Papai Noel, além do trenzinho, presépio e a árvore Oliveira de 200 anos. O local contou ainda com praça de alimentação em uma estrutura que fez referência aos prédios históricos de Campo Grande como, por exemplo, o Colégio Oswaldo Cruz, Pensão Pimentel, Hospedaria Ramalho, Hotel Americano e a Casa do Artesão.

Leia mais: Cidade do Natal se despede com atrações regionais e parada natalina