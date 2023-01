Riedel recebe B3 e confirma interesse em novas PPPs

Governo do Estado vem de um histórico que apoia e tem projetos de PPP em prol do Estado e na manhã desta segunda-feira (16), Guilherme Peixoto responsável pela B3, empresa de infraestrutura do mercado financeiro fez uma visita ao governador Eduardo Riedel.

Responsável pelo apoio técnico e finalização de projetos de parceria público privada importantes para o Governo de Mato Grosso do Sul, como as concessões e PPPs da ampliação do Esgotamento Sanitário, de construção de Usinas de Energia Fotovoltaicas e da Infovia Digital, a B3 é uma das principais empresas de infraestrutura do mercado financeiro no mundo, com atuação em ambiente de bolsa de valores e de balcão. Também tem a atribuição de regular os valores mobiliários nacionais.

A reunião contou também com a presença da secretária especial do Escritório de Parcerias Estratégicas de Mato Grosso do Sul (EPE), Eliane Detoni recebeu o empresário que trouxe novas propostas para futuras parcerias.

Governador falou sobre projetos desta grandeza e a afirmou apoiar e acreditar nas PPPs. “Temos projetos estruturantes em várias áreas da atuação pública, como infraestrutura, os parques estaduais e meio ambiente. A discussão de alguns já avançou, como o contrato da Usinas de Energia Fotovoltaicas. São projetos que mudam o Mato Grosso do Sul e dos quais a B3 foi uma parceira estratégica. Vamos dar sequência na captação de recursos privados para ajudar nas transformações que o Estado precisa. Ficamos bastante satisfeitos com o resultado porque eles enxergam no Mato Grosso do Sul um grande parceiro”, garantiu Eduardo Riedel.

