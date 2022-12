De pomar de guavira à arte, Sarau no Parque chega a sua reta final

Neste fim de semana tem Sarau no Parque em dose dupla. É o festival que promove uma dobradinha cultural com uma edição no sábado (17) e outra no domingo (18), no Parque das Nações Indígenas, das 16h às 20h. A entrada é franca.

Serão dois dias de muita música, teatro, dança, literatura, cinema, gastronomia e brincadeiras para as crianças e muito mais. E para fechar as 25 edições do projeto neste ano está sendo preparada uma ação ambiental: a criação do primeiro pomar urbano de guavira do Brasil.

Pomar de guavira

O plantio será realizado no domingo (18), às 15h, em uma área próxima ao Parque do Prosa. Ao todo, serão 50 mudas de guavira – fruto símbolo do Mato Grosso do Sul. O pomar também irá receber outras espécies como jequitibá, ipê, castanheira, jacarandá, urucum, tarumã, etc.

“Com este plantio, o sarau totaliza o plantio de 101 mudas. A primeira leva foi plantada no Bosque Camburé, no bairro União, e a outra foi plantada no distrito de Anhanduí. A ideia do Sarau é justamente promover a cultura e a cidadania de forma simultânea e sensibilizando o público para temas que extrapolam a arte”, explica o secretário de Estado de Cidadania e Cultura, Eduardo Romero.

A iniciativa é fruto de uma parceria do Governo do Estado, por meio da Secic e Agraer – Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, com a BR Gardens – empresa graduada na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) através da Agência de Inovação e Empreendedorismo (S-Inova).

Cultura no Parque

Já no quesito atividades culturais, confira os artistas que subirão no palco do sarau; são eles: Xandão do Cavaco (Samba); Bia Blanc; Toni Jazz; Higor Rinaldi; Coral Vozes da Periferia; Ivan Cruz; Angela Colognesi; Jeanderson Pereira; Junior Lopes; Grupo Anastadance e CPS Hip Hop. Já nos estandes, haverá muita arte com os trabalhos de Maria Marta (Espaço Brincantes) Fábio Godin; Kossi Ezou; Joni Lima; Poppy Hoogesteijn Carpio; Uderson Silva.

E, no domingo (18), a animação no palco do evento fica por conta de João Paulo Pompeo, Eros e Lorenzo, Bella Dona Trio, Tempero do Samba; Banda a Insana Corte; Cidinha Pádua; Bando Mestre Jacobina; Banda Lá Saturno; Afro Queer; Felipe Queiroz e Juliano Varela, com a capoeira inclusiva. Enquanto que a economia criativa marca presença nas exposições artísticas e atividades de Ramona Rodrigues; Lucas Cabral; Ivanilda Scalabrini; Adriana Alberti e Patrícia Maecawa. Além de um espaço dedicado, exclusivamente, para a exposição coletiva de todas as obras pintadas, ao vivo, por artistas visuais que participaram das edições anteriores do Sarau.

Serviço

Sarau no Parque

Data: sábado (17) e domingo (18)

Horário: 16h às 20h

Local: Parque das Nações Indígenas – Altos da Av. Afonso Pena

Entrada Franca

Com informações do Portal MS.