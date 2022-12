Mais de 8 mil fazem provas do Vestibular UEMS que ocorrem neste sábado

Com 8.474 inscritos, recorde em relação aos Vestibulares anteriores, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) realiza as provas do Processo Seletivo Vestibular UEMS 2023 neste sábado, 17 de dezembro de 2022, das 14h às 19h.

A Prova Objetiva e a Prova de Redação ocorrerão nos municípios de Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Os portões serão fechados às 14h.

Recomenda-se que o candidato compareça ao local de realização das provas com antecedência mínima de 30 minutos do horário fixado para fechamento dos portões, portando somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, e um documento de identidade original com foto.

O edital também traz informações para candidatos SABATISTAS (que são aqueles que, por convicção religiosa, guardam esse dia da semana, o sábado, ao descanso e/ou à oração).

Todas as informações sobre a prova estão no Edital, que está disponível no endereço https://concurso.fapec.org/single-edital.php?new_id=163.

Sobre a UEMS

A UEMS se destaca no Estado como uma instituição pública de ensino superior que oferta 1.322 vagas em 64 cursos de graduação em diferentes áreas do conhecimento, dentro do Vestibular UEMS 2023.

Em 2023, a Universidade completará 30 anos de existência, atuando em 28 municípios de Mato Grosso do Sul, com Unidades presenciais e Polos de Educação a Distância pela Universidade Aberta do Brasil (UAB).

A UEMS alcançou nota máxima, 5, na Avaliação Institucional Externa realizada pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), além de receber o recredenciamento institucional.

Os processos avaliativos do Sinaes são coordenados e supervisio­nados pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, com operacionalização de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Com informações do Portal MS.