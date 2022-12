Agetran alerta para interdições em várias vias da Capital

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alerta para as interdições em diversas vias da cidade neste fim de semana. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais e possam desviar com segurança.

Confira os locais e horários das interdições:

SEXTA-FEIRA (16/12)

A Rua Ivo Biazoto, 279 entre a rua Barnabé Honorio da Silva (parcial) e rua Joaquim Amarilio Barbosa ficará interditada das 19h às 22h para evento religioso.

SÁBADO (17/12)

A rua Rio Brilhante entre a rua Serra Azul e rua Serra dos Apiacás ficará interditada das 8h às 11h para distribuição de brinquedos para as crianças;

A rua do Violino entre a rua do Pandeiro e Av. José Nogueira Vieira ficará interditada das 8h às 17h para comemoração do natal;

A rua do Comércio entre a rua do Trabalhador e rua Floriano Paulo Correa ficará interditada para festa natalina das 9h às 17h;

A rua Ubatuba nº170 entre a rua Otília Coelho Netto e rua Waldomira Coelho Netto ficará interditada das 08h às 18h para natal solidário;

A rua Barreiras entre a rua Meriti e rua Araribá ficará interditada para comemoração natalina das 8h às 21h;

Rua Tucuruvi entre a rua Manoel Garcia de Sousa e rua Agostinho Bacha ficará interditada das 14h às 21h em festa para as crianças;

Rua Lúcia Martins Coelho entre a rua Península e avenida Cachalote ficará interditada das 11h às 18h para evento religioso.

Rua navios negreiros, 556 entre a rua Monaco e rua Ecoporanga ficará interditada das 14h às 18h para festa de natal para as crianças;

A rua Clevelândia entre a rua Alagoinhas e rua Coirana ficará interditada das 14h às 21h para evento religioso;

Rua Jorge Budib entre a rua Pedro Batistote até a ponte do córrego segredo ficará interditada para evento religioso e entrega de brinquedos de natal para as crianças, das 16h às 00h.

Rua Filomena Segundo Nascimento esquina com rua Inúbia Paulista e rua Paiaguás ficará interditada para bingo beneficente dos idosos, das 18h às 23h, também no dia 18/12.

DOMINGO (18/12)

Rua das Folhagens entre a rua Kamé Takaiassu e rua Mário de Andrade (interdição total),

Rua Mário de Andrade Entre A Rua Das Folhagens E Rua Valdecir Messias Rodrigues Machado, Rua Diogo Bernardes (Interdição Total), Rua Fortuna Entre A Rua Das Folhagens E A Rua Elpídio Nunes Da Cunha Ficarão Interditados Das 08h Às 15h Para Realização De Feira Cultural Da Secretaria de Turismo.

Rua bela Cintra Entre A Rua Barão De Ubá E Rua Avalon Ficará Interditada das 7h Às 18h Para Realização De Natal Solidário.

SEGUNDA-FEIRA (19/12)

Rua Piratininga, 363 entre a rua Manoel seco Tomé e rua Rio Grande do Sul ficará interditada das 14h30 às 22h para apresentação infantil crianceiras.

Com informações da PMCG.