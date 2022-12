“Divida a Brincadeira” arrecada 26 mil brinquedos para crianças carentes do estado

A campanha de Natal dos servidores do Governo do Estado bateu novo recorde em 2022 ao arrecadar mais de 26 mil brinquedos para serem doados a crianças carentes de Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira (14), o governador Reinaldo Azambuja e a primeira-dama Fátima Azambuja, madrinha da campanha, reuniram, na Governadoria, servidores, empresários e parceiros da iniciativa para fazer o encerramento da mobilização. A secretária estadual de Administração, Ana Carolina Nardes, que coordena o projeto, também estava presente.

Reinaldo Azambuja comemorou os números. “Que alegria poder finalizar esse ciclo batendo recordes. Essa é uma realização de pessoas que se uniram para atender crianças que mais precisam. Foram mais de 26 mil brinquedos que vão para mais de 170 instituições. Essa é a sétima edição da ‘Divida a Brincadeira’. Em todos esses anos, a campanha totalizou 100 mil brinquedos para 545 instituições. Isso faz muita diferença na vida das crianças. Por isso, quero agradecer aos servidores, empresários, instituições e demais parceiros”, destacou.

A quantidade de brinquedos arrecadados saltou de 6.445 em 2015 para 26.197 em 2022. Para a primeira-dama, o engajamento dos servidores ao longo dos anos foi primordial para atingir o número expressivo de doações.

“Aumentaram os brinquedos e a colaboração dos servidores. Cada um de nós viu como isso é importante e eu pude ver como a campanha cresceu dentro das secretarias estaduais”, ressaltou Fátima Azambuja, que aproveitou o momento para deixar um recado para a futura primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, esposa do governador eleito Eduardo Riedel: “essa campanha só tende a crescer, cada vez mais, com você como próxima madrinha”.

Além da quantidade de brinquedos, segundo Ana Nardes, um diferencial na arrecadação chamou a atenção neste ano. “Recebemos muitos brinquedos novos e maioria estava embalado – o que mostra a preocupação dos nossos servidores com a sociedade”, frisou. “Uma mãe que vê sua criança com um sorriso no rosto engrandece seu lar. Um pai que vê seu filho com um presente, sente uma realização pessoal”, completou a secretária.

O encerramento da 7ª Edição da Campanha Divida a Brincadeira reuniu secretários de Estado, comandantes das forças militares e presidentes de fundações e autarquias do Poder Executivo. O deputado estadual Márcio Fernandes também esteve presente, representando a Assembleia Legislativa.

Com informações do Portal MS.