Semeadura de soja já supera 800 mil hectares

Cerca de 22%, um total de 837 mil hectares, da área estimada para a safra de soja 22/23, já foi semeada, em Mato Grosso do Sul. O norte possui a maior área semeada, 26,6%; o sul tem 23,6% e o centro está com 13%.

A estimativa para este ciclo é de 3,8 milhões de hectares, produtividade de 53 sacas/hectare e produção de 12,3 milhões de toneladas. Por outro lado até o momento, foram comercializados 17% da produção 22/23, ao preço médio de R$ 156,76.

As informações compõem o Boletim da Casa Rural, produzido pela Associação de Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul – Aprosoja/MS e Sistema Famasul, divulgado nesta semana.

Dados apurados pela equipe técnica do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio – SIGA-MS, indicam que 100% das lavouras estão condições consideradas boas.

O estádio fenológico varia de VE, indicado pela emergência das plântulas, a V4, quando a terceira folha trifoliada está totalmente desenvolvida. As lavouras com desenvolvimento mais avançado, encontram-se na região oeste, seguida pelo sul e sudeste.

Precipitação acumulada: Em relação ao acumulado de setembro, o documento indicou que a precipitação em MS, foi acima da média histórica, com destaque para os municípios de Mundo Novo, que registrou 247 milímetros (mm), aumento de 97% e Campo Grande, com registro de 219 mm, incremento de 196% no volume histórico.