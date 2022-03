Inclusão: MS abre vagas para curso gratuito de Libras na Capital e interior

A SED (Secretaria de Estado de Educação), por intermédio do CAS (Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez), está com vagas abertas para um curso gratuito de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Com carga horária de 80 horas, as atividades são oferecidas especialmente para professores, como também aos cidadãos sul-mato-grossenses que se interessam pelo tema da inclusão e queiram aprender uma nova língua. O início das aulas está previsto para o dia 21 deste mês.

o curso é destinado para pessoas maiores de 18 anos, conforme a seguinte ordem: em primeiro lugar, professores da REE (Rede Estadual de Ensino); depois, familiares de estudantes surdos da REE; em terceiro, professores da REE que atuam na Educação Especial; na sequência, professores de outras redes de ensino; depois, acadêmicos de licenciatura; e, por fim, a comunidade em geral.

Para campo-grandenses, o cadastro vai até o dia 9 de março por meio de um formulário on-line. Residentes de municípios do interior do Estado têm de 7 a 8 do mesmo mês para também se inscreverem.

É obrigatório o candidato ter uma conta Gmail (serviço gratuito de correio eletrônico do Google) ou edutec.sed.ms.gov.br. Todas as informações referentes ao curso serão enviadas pelo e-mail cadastrado, assim como o envio de vídeos para atividades práticas.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone do CAS, (67) 3314-1961.