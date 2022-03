Comédia escrachada que até virou filme volta aos palcos da Capital

O grupo de comediantes conhecido por gerações ”Os Melhores do Mundo” vai se apresentar em Campo Grande com a peça ”Hermanoteu na Terra de Godah”. O evento tem previsão para acontecer no dia 18 de junho, no Teatro Glauce Rocha, em Campo Grande.

Hermanoteu na Terra de Godah é o espetáculo mais conhecido do grupo. Quando a cena de Hermanoteu e Isaac nos portões do Egito, anunciando o momento universalmente conhecido em que Moisés abre o Mar Vermelho ganhou a internet,

A peça de comédia é demandada pelo público do Brasil inteiro e já foi apresentada em Portugal e nos Estados Unidos. Além de ser reaplicadaa dezenas de vezes por montagens amadoras em todo o país e no exterior.

Serviço: O teatro Glauce Rocha fica dentro da cidade universitária da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na região do bairro Universitário, em Campo Grande. Os ingressos já podem serem adquiridos no link.