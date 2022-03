Para repor bolsas de sangue O+ e O-, Hemosul abre sábado à espera de doações

A rede Hemosul está de portas abertas para doação de sangue, sendo necessários todos os fatores de Rh, porém com mais importância nos O+ e O-. Nesse mês de março, o esperado é que mais pessoas se sensibilizem e apoiem a doação, já que o número de mulheres doadoras vem aumentando a cada ano.

Infelizmente, a escassez de bolsas de sangue se torna cada vez mais preocupante. De acordo com a coordenadora da rede, Marli Vavas, são necessários 245 bolsas de sangue O+ para atender a necessidade da população e 45 bolsas de O-.

Veja na entrevista a seguir, conduzida pela repórter Alessandra Messias:

“No estoque, há apenas a metade do necessário. Com crescente demanda e estoque menor, o Hemosul vem refazendo campanhas no primeiro e terceiro sábado do mês das 7h às 17 horas, assim mais pessoas podem doar sem afetar seu trabalhos ou compromissos”, destacou Marli Vavas.

“Os doadores devem ter mais de 18 anos, estar com mais de 55 quilos e uma obter de uma boa saúde, para aqueles que tomaram vacinas de COVID-19, a doação será permitida após sete dias vacinados. Aqueles que tomaram a Coronav podem doar após 48 horas. As bolsas de sangue recebidas serão distribuídas por todo o Estado através das 12 instalações do Hemosul.

Com informações de Amandha de Oliveira.