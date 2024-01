2024: Confira o calendário de feriados para celebrar e descansar

Feliz 2024! O Ano Novo chegou e como em todo início de ano, as metas e planejamentos para os próximos 12 meses, seguem sendo elaboradas por todos aqueles que pretendem, comprar algo como carro e casa, para quem deseja economizar e guardar dinheiro, e para aqueles que adoram aproveitar folgas como feriados e suas emendas.

Agora vai uma informação não muito agradável para muitos: 2024 não terá muitas oportunidades de feriados e emendas em dias úteis, isso porque três feriados nacionais serão no sábado ou no domingo.

Para quem espera ansiosamente por um “feriadão”, apenas os feriados nacionais de Confraternização Universal, Paixão de Cristo, Corpus Christi e Proclamação da República serão próximos ao final de semana.

Em 2024 o carnaval começará no sábado, 10 de fevereiro, e vai até a quarta-feira de Cinzas no dia 14. Preparamos uma lista com os feriados e suas emendas, para te ajudar a programar pausas para descansar ou viajar durante os feriados, confira!

– 1º de janeiro (segunda-feira), Confraternização Universal (feriado nacional);

– 10 de fevereiro (sábado), Carnaval (ponto facultativo);

– 11 de fevereiro (domingo), Carnaval (ponto facultativo);

– 12 de fevereiro (segunda-feira), Carnaval (ponto facultativo);

– 13 de fevereiro (terça-feira), Carnaval (ponto facultativo);

– 14 de fevereiro (quarta-feira), Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até às 14 horas);

– 29 de março (sexta-feira), Paixão de Cristo (feriado nacional);

– 21 de abril (domingo), Tiradentes (feriado nacional);

– 1º de maio (quarta-feira), Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

– 30 de maio (quinta-feira), Corpus Christi (ponto facultativo);

– 07 de setembro (sábado), Independência do Brasil (feriado nacional);

– 11 de outubro (sexta-feira), Divisão do Estado (feriado estadual);

– 12 de outubro (sábado), Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

– 20 de outubro (domingo), Dia Nacional da Consciência Negra ( feriado nacional);

– 28 de outubro (segunda-feira), Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

– 02 de novembro (sábado), Finados (feriado nacional);

– 15 de novembro (sexta-feira), Proclamação da República (feriado nacional);

– 25 de dezembro (quarta), Natal (feriado nacional);

Agora é só se programar e curtir!

