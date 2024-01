Cartórios de Mato Grosso do Sul divulgam lista com os nomes mais registrados em 2023

Nomes curtos, bíblicos e originais, cada vez mais adotados pelos influenciadores da atualidade, são a tendência observada nos registros de nascimento de bebês no Brasil no ano de 2023. No Mato Grosso do Sul, Helena passou Miguel como o nome preferido, com 443 registros neste ano. Miguel está na segunda posição, com 427. Nomes como Gael, Davi, Ravi, Noah e Isaac entre os homens, e Maite, Liz, Aurora, Isis, Maya e Eloá, entre as mulheres, tem crescido e já figuram na lista dos 40 mais escolhidos pelos pais ao longo do ano em todo o estado.

Os dados completos catalogados pelos Cartórios brasileiros integram o Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que reúne a base de dados de nascimentos, casamentos e óbitos registrados pelas unidades presentes em todas as 5.570 cidades brasileiras. Na plataforma é possível realizar buscas ano a ano em todo o território nacional, em regiões, estados e municípios, possibilitando ainda recortes por nomes simples e compostos.

Ranking dos 10 Nomes mais registrados em 2023 no Mato Grosso do Sul:

1º HELENA – 443 registros

2º MIGUEL – 427 registros

3º GAEL – 360 registros

4º HEITOR – 354 registros

5º CECILIA – 349 registros

6º ARTHUR – 344 registros

7º SAMUEL – 307 registros

8º ALICE – 297 registros

9º DAVI – 261 registros

10º THEO – 259 registros

Ranking dos 10 Nomes masculinos mais registrados em 2023 no Mato Grosso do Sul:

1º MIGUEL – 427 registros

2º GAEL – 360 registros

3º HEITOR – 354 registros

4º ARTHUR – 344 registros

5º SAMUEL – 307 registros

6º DAVI – 261 registros

7º THEO – 259 registros

8º ANTHONY – 222 registros

9º GABRIEL – 222 registros

10º BERNARDO – 221 registros

Ranking dos 10 Nomes femininos mais registrados em 2023 no Mato Grosso do Sul:

1º HELENA – 443 registros

2º CECILIA – 349 registros

3º ALICE – 297 registros

4º MARIA ALICE – 254 registros

5º MAITE – 232 registros

6º HELOISA – 215 registros

7º ANTONELLA – 215 registros

8º MARIA CECILIA – 202 registros

9º MARIA JULIA – 188 registros

10º LAURA – 179 registros

Sobre a Arpen-Brasil

Fundada em setembro de 1993, a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) representa a classe dos Oficiais de Registro Civil de todo o País, que atendem a população em todos os estados brasileiros, realizando os principais atos da vida civil de uma pessoa: o registro de nascimento, o casamento e o óbito.

Com informações do Arpen Brasil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram