1ª edição da Cãominhada movimentou Parque do Poderes

Tutores e seus pets tiveram uma programação diferente neste domingo (21), a 1ª Cãominhada do bem-estar animal, promovida pela Assessoria Especial de Defesa e Proteção da Vida Animal, ligada a Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). O evento que foi realizado em frente à Governadoria no Parque dos Poderes, em Campo Grande, teve como objetivo promover a conscientização contra os maus tratos e a defesa dos direitos dos animais.

“A cãominhada foi um sucesso, primeiro porque os donos interagiram e falam sobre a causa pet e mostrou a sensibilidade do Governo em relação ao bem-estar animal. Além de sensibilizar as pessoas de que é preciso tratar bem os animais, quando você adota um bichinho para sua família, você tem que ter cuidados, respeito por ele também. Um Governo que é inclusivo, com olhar sensível para todas as áreas, pois tudo que envolve a sociedade impacta diretamente na vida de todas as pessoas”, destacou Mônica Riedel.

Durante o evento foram arrecadados 700 kg de ração que agora serão doadas para protetoras das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e casas de abrigo de animais, inclusive para a Comissão de Defesa e Direito dos Animais da OAB/MS.

No local voltado aos cachorros, foi montado um espaço saúde pet com vacinação contra raiva, microchipagem e testagem para Leishmaniose. Além do Instituto De Proteção Ambiental De Mato Grosso Do Sul (IDPAMS), que organizou a feira de adoção responsável.

A cãominhada foi apoiada pelo Corpo de Bombeiros Militar de MS, Centro De Controle de Zoonoses, Secretaria de Estado de Saúde, Detran-MS, Decat. E as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) de proteção aos animais, Instituto Tamojunto e Maranatha.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Cãominhada: evento de conscientização contra maus-tratos terá vacinação e microchipagem